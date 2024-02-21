انت الأن تتابع خبر هل ستبدأ العملية العسكرية برفح خلال رمضان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، انه سيتم نقل المساعدات إلى غزة عبر دول عربية مع ضمان عدم وصولها إلى حماس.

وأشار إلى ثمة محاولات للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى، ولن "نتوانى عن أي فرصة لإعادة أبنائنا".

وفيما يتعلق بالصفقة، قال غانتس ان هناك إشارات أولية تعزز احتمال التقدم في مسار المفاوضات وصولا إلى صفقة تبادل جديدة.

وأكد ان العملية العسكرية في رفح ستبدأ حتى خلال رمضان بعد إجلاء السكان إن لم يتم التوصل إلى صفقة، مؤكدا ان على الجيش الإسرائيلي استكمال أهدافه العسكرية في غزة.

وتابع غانتس: "سنواصل القتال في الشمال ضد حزب الله، وسنستمر حتى إعادة الأمن للسكان هناك، وأشكر الإدارة الأميركية لمنعها قرار وقف إطلاق النار في غزة، ومهمتنا السيطرة الأمنية الكاملة على غزة، ولا نريد سيطرة مدنية فقط".