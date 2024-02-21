انت الأن تتابع خبر مصر: لا يمكن إدخال المساعدات لغزة دون اتفاق مع إسرائيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية ضياء رشوان، أنه لا يمكن لشاحنات المساعدات دخول غزة دون اتفاق مع إسرائيل وإلا ستقصفها.

وأكد رشوان إن المئات من شاحنات المساعدات الإنسانية تنتظر أمام معبر رفح لدخول قطاع غزة.

على صعيد آخر، قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن تحديات كبيرة تعرقل الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة، بينها تقييد الجيش الإسرائيلي الحركة.

وأضاف دوجاريك أن موقف الأمم المتحدة ثابت ومعروف منذ سنوات بشأن ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.