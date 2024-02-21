انت الأن تتابع خبر جيش الاحتلال يحقق بسرقات أسلحة خلال الحرب على غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يحقق جيش الاحتلال الإسرائيلي في سرقات أسلحة وذخائر تحت غطاء الحرب على غزة، بينها قنابل وصواريخ مضادة للدروع، بحسب هيئة الإذاعة الإسرائيلية.

وأضافت الإذاعة الإسرائيلية، ان الجيش يشتبه في أن جنودا ومدنيين احتفظوا بالأسلحة كتذكار أو من أجل بيعها للعصابات.

على صعيد آخر، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه استهدف منصات إطلاق صواريخ لحزب الله اللبناني في بلدة زبقين استخدمت في قصف مستوطنة شلومي.

وأضاف الجيش في بيان أنه قصف نقطة مراقبة وبنية تحتية عسكرية لحزب الله في بلدة الخيام جنوب لبنان.