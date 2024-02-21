انت الأن تتابع خبر تصريحات أمريكية بشأن الصفقة المرتقبة بين المقاومة والاحتلال والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال دبلوماسي أميركي مطلع، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يبدو مستعدا للتوصل إلى أي اتفاق لتبادل الأسرى مع حركة حماس في الوقت الحالي، بحسب شبكة "سي إن إن".

وأضاف الدبلوماسي الأميركي أنه إذا شنت إسرائيل هجوما عسكريا على رفح جنوبي قطاع غزة، فعندها "يمكننا نسيان إمكانية إبرام صفقة بشأن المحتجزين".

من ناحية ثانية، قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر ان الوضع الإنساني في غزة لا يزال صعبا ورهيبا.

وقال ان الأونروا حاليا هي الموزع الرئيسي للمساعدات الإنسانية في غزة، ولا نريد حدوث انقطاع للمساعدات.

وأشار "أجرينا محادثات مع الأمم المتحدة وعدة دول بشأن ضمان عدم انقطاع عمل الأونروا".

وأكد: نريد اتفاقا يضمن وقفا مؤقتا لإطلاق النار يمكّن من إخراج الرهائن وإيصال المساعدات، وهناك فرصة للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن، وسنواصل العمل في هذا الملف.