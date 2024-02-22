انت الأن تتابع خبر مصر تدعو بريطانيا للضغط باتجاه عدم شن هجوم على رفح والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ذكرت وزارة الخارجية المصرية أن الوزير سامح شكري التقى، الخميس، نظيره البريطاني ديفيد كاميرون، حيث دعا بريطانيا للضغط على إسرائيل للتوقف عن تحركاتها لشن هجوم عسكري على مدينة رفح بجنوب قطاع غزة.

وقالت الوزارة، في بيان، إن شكري أكد، خلال اللقاء الذي عقد على هامش اجتماعات وزراء خارجية دول مجموعة العشرين في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، على "تعويل مصر على الدور المأمول من المملكة المتحدة للضغط على الجانب الإسرائيلي للتوقف عن تحركاته لشن هجوم عسكري على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، والانخراط بجدية في الجهود الإقليمية والدولية الهادفة إلى حل الأزمة الراهنة وتحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة".

كما عبّر الوزير المصري عن الأسف على ما لاحظه خلال مناقشات الدول الغربية في أعمال قمة العشرين من تجاهل لفداحة الكارثة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة، في الوقت الذي تركزت فيه المناقشات على أزمات وحروب في مناطق أخرى، مشيراً إلى أن هذا الوضع لا يتسق مع ما يجب أن تتركز عليه الجهود الدولية للحشد نحو تحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة.

وأشار البيان أيضاً إلى أن الجانبين تبادلا التقييمات بشأن تطورات الأوضاع الأمنية والإنسانية في قطاع غزة وسبل الخروج من الأزمة، كما تشاورا حول الجهود الدبلوماسية والمبادرات الإقليمية والدولية المطروحة والهادفة لتحقيق وقف إطلاق النار في القطاع.