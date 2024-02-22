انت الأن تتابع خبر هجوم بسكّين يصيب أطفالًا في مدرسة بألمانيا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أُصيب عدد من الأطفال في مدرسة بغرب ألمانيا بجروح في هجوم بسكين نفذه مراهق، الخميس، حسبما أفادت الشرطة، التي أكدت توقيف منفّذ العمليّة.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المتحدّث باسم الشرطة في دوسلدورف، أنّ الفتى البالغ من العمر 17 عاماً أُصيب بجروح خطرة، وهو محتجز لدى الشرطة، وهناك نحو 5 جرحى.

والإصابات التي لحقت بضحايا الهجوم، الذي وقع في إحدى المدارس في مدينة فوبرتال الواقعة في منطقة حوض الرور، بالغة ولكنها لا تمثل خطرًا على حياة المصابين.

وتفترض الشرطة أنّ المهاجم كانت له صلة بالمدرسة، في إشارة إلى رسالة من إدارة المؤسسة موجّهة إلى أولياء الأمور، مفادها بأنّه طالب في المدرسة الثانوية يبلغ من العمر 17 عامًا ويعاني من مرض عقلي. حسبما أفادت الوكالة ذاتها.