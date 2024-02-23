انت الأن تتابع خبر الحوثيون يعلنون تنفيذ ثلاث عملياتٍ جديدة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية التابعة لجماعة أنصار الله الحوثي يحيى سريع، الخميس، إنّه "انتصارًا لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ وضمنَ الردِّ على العدوانِ الأمريكيِّ البريطانيِّ على بلدِنا، فقد قامتِ القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ بتنفيذِ ثلاث عمليات عسكرية نوعية".

وأوضح سريع أنّ "الأولى أطلقتِ خلالها القوةُ الصاروخيةُ وكذلكَ سلاحُ الجوِّ المسيرُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ عدداً من الصواريخِ الباليستيةِ والطائراتِ المسيرةِ على أهدافٍ مختلفةٍ للعدوِّ الصهيونيِّ في منطقةِ أمِّ الرشراشِ جنوبيَّ فلسطينَ المحتلةِ".

وأضاف: "فيما العمليةُ الثانيةُ في خليجِ عدن، حيثُ نفذتِ القواتُ البحريةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ عمليةَ استهدافٍ لـ سفينةٍ بريطانيةٍ ( ISLANDER ) في خليجِ عدن، وذلك بعددٍ من الصواريخِ البحريةِ المناسبة، أصابتْها بشكلٍ مباشرٍ ما أدى إلى نشوبِ الحريقِ فيها بفضلِ الله".

مشيرًا إلى أنّ "العملية الثالثة فقد تمَّ خلالَها استهدافُ مدمرةٍ أمريكيةٍ في البحرِ الأحمرِ بعددٍ من الطائراتِ المسيرة"، ومؤكدًا أنّ "القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ مستمرةٌ في تنفيذِ واجباتِها الدينيةِ والأخلاقيةِ والإنسانيةِ تجاهَ الشعبِ الفلسطينيِّ ودفاعاً عنِ اليمنِ العزيزِ في مواجهةِ العدوانِ الأمريكيِّ البريطانيِّ وأنَّ عملياتِها العسكريةَ لن تتوقفَ إلا بتوقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عنِ الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزة".