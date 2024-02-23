انت الأن تتابع خبر الإمارات سيّرت 166 طائرة إغاثية وسفينتي شحن و476 شاحنة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت الإمارات العربية المتحدة تسيير 166 طائرة تحمل مواد إغاثة خلال 109 أيام ضمن عملية الفارس الشهم 3 بجانب تسيير سفينتي شحن و476 شاحنة عبر البر لتخفيف معاناة الفلسطينيين في غزة.

وأعلنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، في بيانٍ لها الخميس، عن تنفيذ مشروع المخابز، الذي شمل توزيع 29374 ربطة خبز، استفاد منها 293830 شخصاً، حتى يوم الأربعاء للنازحين في غزة.

يذكر، أن دولة الإمارات أطلقت عملية "الفارس الشهم 3" الإنسانية في الخامس من تشرين الثاني الماضي، لتقديم الدعم الإنساني إلى الشعب الفلسطيني في غزة.