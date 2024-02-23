انت الأن تتابع خبر عشرات الشّهداء في القصف المتواصل على قطاع غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفادت مصادر فلسطينيّة باستشهاد أكثر من 18 فلسطينيًا، معظمهم من الأطفال والنساء، وإصابة آخرين، مساء الخميس، إثر قصف شنه الطيران الحربي الإسرائيلي على منازل المواطنين وسط قطاع غزة.

واستهدفت طائرات الاحتلال عدة منازل عرف من بينها منزل عائلة العطار، في شارع أبو عريف في دير البلح، كذلك عائلة ياغي على مدخل الزوايدة وسط القطاع، ما أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرين، غالبيتهم من الأطفال والنساء.

وأفادت مصادر طبية، بأن قوات الاحتلال عاودت اقتحام مجمع ناصر الطبي، بعد أن كانت قد انسحبت من داخله، وأبقت على حصاره، ومنعت الدخول إليه أو الخروج منه.

كما استشهد 4 فلسطينيين، وأصيب العشرات، مساء الخميس، إثر استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي بالرصاص الحي، مجموعات من المواطنين النازحين، على الطريق الساحلي في قطاع غزة.

وأفادت (وفا)، بأنه جرى نقل عدد من الشهداء والجرحى إلى مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة، وأن بعض الجرحى لا زالوا في الطرقات نظرا لتعذر وصول مركبات الإسعاف إليهم، بسبب استمرار إطلاق جيش الاحتلال النار على كل من يتحرك في المكان.

وكان عدد كبير من المواطنين النازحين، يسلكون الطريق الساحلي، فرارًا من الجوع والعطش في المناطق الشمالية من قطاع غزة، باتجاه منطقة وسط وجنوب القطاع، عندما استهدفهم جيش الاحتلال بالرصاص.

وفي وقت سابق من الخميس، استشهد فلسطينيّ، وأصيب آخرون، جراء استهداف الاحتلال مجموعة من الأهالي في شارع المضخة شرق رفح جنوب القطاع، كما أصيب 6 أطفال جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم البريج وسط القطاع.

وشن الطيران الحربي غارات متفرقة على عدة مناطق في شمال غزة، وأطلق النار صوب المناطق الغربية لخان يونس، كما نسفت قوات الاحتلال منازل سكنية في منطقة الظهرة بمخيم خان يونس.