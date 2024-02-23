انت الأن تتابع خبر بايدن التقى أرملة نافالني وابنته والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - التقى الرئيس الأميركي جو بايدن، الخميس، في كاليفورنيا أرملة وابنة المعارض الروسي أليكسي نافالني الذي توفي في سجن روسي، وفق ما أعلن البيت الأبيض.

وجاء، في بيان، أن بايدن التقى يوليا وداشا نافالنايا في سان فرنسيسكو "ليعبر عن تعازيه الصادقة لخسارتهما المروعة". وأضاف البيان، أنّ "بايدن أكد مجددًا الإعلان عن عقوبات جديدة ضد روسيا".



وتوفي المعارض الروسي والخصم الأول لبوتين الجمعة عن عمر يناهز 47 عامًا، في سجن الدائرة القطبية الشمالية في منطقة يامال حيث كان يقضي حكماً بالحبس 19 عامًا.