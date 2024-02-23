انت الأن تتابع خبر طفل شهيد في جنين متأثرًا بجراحه والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استشهد الجمعة، طفل، متأثرًا بجراحه الحرجة التي أصيب بها جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مركبة مدنية في مخيم جنين، ليرتفع عدد الشهداء إلى إثنين.

وأفادت مصادر طبية في مستشفى ابن سينا باستشهاد الطفل سعيد رائد جرادات (17 عامًا) من واد برقين في جنين، متأثرًا بجراحه الحرجة التي أصيب بها جراء القصف الإسرائيلي.

وعقب الإعلان عن استشهاد الطفل جرادات، خرجت مسيرة من مستشفى ابن سينا باتجاه مستشفى جنين الحكومي، حيث حمل جثمان الشهيد على الأكتاف، وردد المشاركون الهتافات المنددة بجرائم الاحتلال المتواصلة.

وكان الاحتلال الإسرائيلي قد قصف مركبة مدنية في مخيم جنين، مساء الخميس، ما أسفر عن استشهاد الشاب ياسر مصطفى حنون، وإصابة 15 آخرين، بينهم 5 أطفال على الأقل.



