انت الأن تتابع خبر وفد من دولة الاحتلال إلى باريس لمناقشة هدنة محتملة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يتوجّه وفد من دولة الاحتلال بقيادة رئيس الموساد، الجمعة، إلى باريس على أمل التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار، وفق ما ذكرت وسائل الإعلام عبرية. ويتوجه رئيسا الموساد (أجهزة الاستخبارات الخارجية) ديفيد بارنيا، والشين بيت (الأمن الداخلي) رونين بار، إلى العاصمة الفرنسية، الجمعة، بحسب المصادر نفسها.

وفي نهاية يناير (كانون الثاني)، التقى بارنيا في باريس نظيرَيه الأميركي والمصري، ورئيس وزراء قطر؛ للبحث في اتفاق هدنة ثانية في غزة. وأكّد مصدر في حماس أنّ الاقتراح الذي نوقش في باريس نهاية نوفمبر، يتضمّن وقف القتال لمدة 6 أسابيع وإطلاق سراح 200 إلى 300 معتقل فلسطيني، في مقابل 35 إلى 40 رهينة تحتجزهم حماس.

وتطالب الحركة منذ أسابيع بوقف كامل لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة، وهي مطالب عدّها رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، أوهامًا، في حين تبدي حكومته استعدادًا لوقف القتال مع تأكيد رغبتها في مواصلة العملية العسكرية من أجل "القضاء على حماس".

في ذات السياق ، قال المتحدث باسم البيت الأبيض، جون كيربي، إن "المؤشرات الأولية لدينا من بريت تشير إلى أن المناقشات تسير بشكل جيد"، مشيراً إلى أن المحادثات تتعلق "بتوقف طويل (في القتال) من أجل إطلاق سراح جميع الرهائن وإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة". حسب تعبيره.