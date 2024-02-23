انت الأن تتابع خبر أولمرت: حكومة نتنياهو تسعى لتفريغ الضفة من الفلسطينيين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت إن غزة مجرد خطوة في مخطط حكومة بنيامين نتنياهو لتطهير الضفة الغربية المحتلة من الفلسطينيين وتفريغ المسجد الأقصى من المسلمين وضم الأراضي الفلسطينية إلى إسرائيل.



ووصف أولمرت في مقال له في صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، نشر الجمعة، حكومة نتنياهو بأنها عصابة، مؤكدا إن "الهدف الأسمى للثنائي اليميني المتطرف، وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ليس احتلال قطاع غزة".



وأضاف "حتى الاستيطان في أنحاء القطاع المدمر ليس هو الهدف النهائي لمجموعة من المهلوسين الذين استولوا على السلطة في إسرائيل".

واعتبر أن "غزة مجرد فصل تمهيدي، والمنصة التي تريد هذه العصابة أن تبنيها كأساس ستدور عليه المعركة الحقيقية التي يتطلعون إليها هي معركة الضفة الغربية وجبل الهيكل"، في إشارة للمسجد الأقصى.

وأشار إلى أن "الهدف النهائي لهذه العصابة هو تطهير الضفة الغربية من سكانها الفلسطينيين، وتطهير جبل الهيكل من المصلين المسلمين وضم الأراضي إلى إسرائيل".