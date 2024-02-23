انت الأن تتابع خبر حماس: لن يكون للاحتلال سيادة على المسجد الأقصى والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، ان بايدن وإدارته يتحملون مع حكومة الاحتلال مسؤولية ما يحدث من جرائم في غزة.

وأشار في مؤتمر صحفي، ان حرب التجويع تتواصل في شمال قطاع غزة ضد أكثر من 700 ألف فلسطيني هناك، وصدرت بقرار واضح من نتنياهو ووزير دفاعه.

وقال حمدان: فوجئنا بقرار برنامج الغذاء العالمي تعليق تسليم المساعدات في شمال غزة، وندعو برنامج الغذاء العالمي والأونروا إلى عدم الخضوع لإجراءات الاحتلال وقراراته.

وتابع حمدان: ندعو أشقاءنا في الدول العربية والإسلامية للتحرك العاجل لكسر الحصار على غزة وإغاثة شعبنا هناك، وندعو أشقاءنا على المستويين الرسمي والشعبي في الدول التي تمر بها شحنات تجارية لإسرائيل إلى وقفه.

وقال حمدان، ان إجراءات الاحتلال ضد المسجد الأقصى إمعان في الحرب الدينية ضد مقدساتنا، ولن يكون للاحتلال سيطرة أو سيادة على المسجد الأقصى مهما كانت مخططاته، ومساس الاحتلال بالمسجد الأقصى أو حرية العبادة فيه لن يمرا دون محاسبة مهما كانت التضحيات.

وأكد حمدان ان المقاومة تزداد كل يوما تصميما على دحر الاحتلال الإسرائيلي.