انت الأن تتابع خبر أستراليا: خروج حرائق الغابات في ولاية فتكوريا عن السيطرة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - خرج حريق غابات في ولاية فيكتوريا الأسترالية عن السيطرة، السبت، ما دفع السلطات الأسترالية إلى مطالبة مئات السكان غرب الولاية للمغادرة على وجه السرعة، بعد رفعها مستوى التحذير من الخطر عند أعلى مستوى.

ونقلت هيئة الإذاعة الأسترالية، السبت، عن منظمة الطوارئ الخاصة بولاية فيكتوريا، "إن المغادرة فورا هي الخيار الأكثر أمانا، قبل أن تصبح الأوضاع خطيرة للغاية"، وأضافت أن الحريق "ما زال خارج نطاق السيطرة".

وجاء التحذير الطارئ بعد تراجع حدة حريق غابات آخر اندلع الأسبوع الماضي، وأدى إلى مقتل ماشية وتدمير ممتلكات وأجبر أكثر من ألفي شخص على مغادرة البلدات الغربية والتوجه إلى مدينة بالارات، على بعد 95 كيلومترا غربي ملبورن عاصمة الولاية.

وبحسب السلطات يهدد الحريق الجديد مدينة أمفيثيتر الريفية التي يبلغ عدد سكانها 223 نسمة، ويكافح قرابة ألف من رجال الإطفاء تدعمهم أكثر من 50 طائرة الحرائق منذ اندلاعها.