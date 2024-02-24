انت الأن تتابع خبر صورة .. جيش الاحتلال يزعم أنّه وجد رسالة بخط السنوار .. ماذا فيها؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نقلت وسائل إعلام عبريّة، عن مصادر في جيش الاحتلال أنّ الجيش يزعم أنّه وجَدَ ورقة كُتِبَتْ بخط السنوار في خانيونس حيث يعبِّر فيها السنوار غضبه من حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبنانيّ.

تأتي هذه الورقة، الموقعة بتاريخ عشرين من فبراير الجاري، بعد الإنجازات الوهميّة التي يسوّق لها جيش الاحتلال، مثل العثور على حذاء السّنوار، أو الكشف عن مقطع مصور من كاميرا مراقبة لدخوله في نفق بعد أحداث أكتوبر مباشرة، والتي تدل على فشل هذا الاحتلال، ووصوله لدرجة كبيرة من السّخافة.