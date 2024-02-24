انت الأن تتابع خبر تطورات صفقة التبادل بين المقاومة والاحتلال الإسرائيلي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال بعض المسؤولين الإسرائيليين أن محادثات باريس كانت جيدة واستمرت أكثر من المتوقع، مشيرة إلى أن هناك طريقا يجب قطعه في المحادثات، بحسب صحيفة يديعوت أحرونوت.

كما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر مطلعة على مفاوضات التبادل أن الاتفاق في باريس تم حسب خطوط عريضة جديدة، وإن هناك تقدما قد يسمح بالانتقال للتفاوض حول التفاصيل.

وبدأت الجمعة محادثات في باريس لبحث التوصل إلى صفقة تبادل وتهدئة في قطاع غزة بمشاركة مصر وقطر والولايات المتحدة ووفد إسرائيلي برئاسة رئيس الموساد ديفيد برنيع.