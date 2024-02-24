انت الأن تتابع خبر أكثر من مليون شخص يعانون سوء التغذية بقطاع غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعاني أكثر من مليون شخص من سوء التغذية في غزة، بحسب المتحدث باسم وزارة الصحة في القطاع، أشرف القدرة.

وأكد القدرة السبت، إن قوات الاحتلال الإسرائيلية ترفض إيصال المواد الطبية والوقود إلى الشمال.

وأضاف القدرة، إن "الاحتلال دمر 150 مؤسسة طبية وأخرج 32 مستشفى عن الخدمة، المستشفيات الـ3 الباقية برفح مكتظة ولا تملك القدرة على تقديم الرعاية".

ولفت إلى أننا "عاجزون عن تقديم الرعاية الطبية في شمال القطاع بسبب عدم توفر الإمكانيات"، مطالبا المؤسسات الدولية بالتدخل لإنقاذ الوضع الصحي في قطاع غزة.