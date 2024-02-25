انت الأن تتابع خبر قيادي في حماس يوضح حول الصفقة المحتملة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال القيادي في حركة حماس، محمود مرداوي، إنّ الحركة لم تتلقَ أي مقترح جديد نتج عما يجري حاليًا في باريس، وأضاف مرداوي في تصريحات خاصة لـ "شبكة قُدس الإخبارية"، إنّ "ما يصدر من حالة تفاؤل نأمل أن تكون صادقة وصحيحة حتى نبني عليها، لكن رفع التوقعات قد يضر بالقدرة على الوصول إلى اتفاق إن لم يكن مدعمًا ومسنودًا".

وبحسب مرداوي، فإن المقاومة "حينما تتلقَ أي مقترح تحاكمه على أساس مصالح شعبنا واحتياجاته ومتطلباته المتوافقة مع مواقفنا والمتعلقة بإنهاء التجويع والنزوح والإبادة الجماعية وإنهاء استهداف المؤسسات والمنازل المستمر والانسحاب، ووقف إطلاق النار".

وأردف: "طالما أن شعبنا يتضور جوعًا وينزح في كل مكان ولا يسمح له بالعودة وتهديد حياته فلا قيمة لأي حديث عن تقدم".

وزعمت وسائل إعلام الاحتلال أنه تم الاتفاق في باريس على "خطوط عريضة جديدة"، وأفادت بأن هناك "تقدما قد يسمح بالانتقال للتفاوض بشأن التفاصيل، مثل عدد وهوية الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم في إطار صفقة".

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إنّ "الوفد الإسرائيلي عاد من باريس وتحدث عن "مفاوضات جيدة وأجواء إيجابية".

وأجريت المباحثات في العاصمة الفرنسية الجمعة بين مسؤولين أمنيين وسياسيين كبار من قطر ومصر والولايات المتحدة والاحتلال، بعد جولات سابقة في القاهرة وباريس خلال الأسابيع الماضية.