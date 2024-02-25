انت الأن تتابع خبر جيش الاحتلال يعلن عن ارتفاع قتلاه وجرحاه بغزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن جيش الاحتلال، الأحد، مقتل جندي وإصابة ضابط و جنديين بجراح خطيرة خلال المعارك مع المقاومة جنوب قطاع غزة.

وقالت مصادر عبرية إنّ القتيل هو الرقيب "نيريا بالتا" من لواء جفعاتي، ويسكن في مستوطنة "شافي شمرون" المقامة على أراضي الفلسطينيين شمال غرب نابلس.

وكان اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، بمقتل قائد سرية في كتيبة "شاكيد" التابعة للواء جفعاتي، خلال المعارك مع المقاومة الفلسطينية، وذكر، أنه قتل بصاروخ مضاد للدبابات شمال قطاع غزة.

وارتفعت خسائر قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء حربه على القطاع إلى 578 قتيلًا، حسب إحصائيات رسمية لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وبحسب الموقع الرسمي لجيش الاحتلال الإسرائيلي؛ فقد بلغت خسائر قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء حربه على غزة 578 قتيلا، 239 منهم قتلوا منذ بداية العملية البرية في القطاع في 27 أكتوبر، بينما جرح نحو 2964، بينهم 455 جنديًا أصيبوا إصابات خطرة.