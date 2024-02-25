انت الأن تتابع خبر ترمب يهزم هايلي في الانتخابات التمهيدية بكارولاينا الجنوبية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - هزم دونالد ترمب السبت نيكي هايلي، آخر منافسيه الجمهوريّين، في الانتخابات التمهيديّة في كارولاينا الجنوبيّة، وفق ما أظهرت توقّعات بثّها عدد من وسائل الإعلام الأميركيّة.

ويُمثّل فوز ترامب انتكاسة كبيرة لهايلي التي تُجسّد جناحًا أكثر اعتدالًا في الحزب الجمهوري، خصوصًا أنّ الانتخابات جرت في الولاية التي كانت حاكمة لها لستّ سنوات.

ورغم هزيمتها، أعلنت هايلي، عزمها على البقاء في السباق للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لخوض انتخابات الرئاسة الأميركية أمام ترمب في الانتخابات التمهيدية للحزب في كارولاينا الجنوبية، وقالت هايلي لمؤيديها خلال تجمع في تشارلستون: "لن أتخلى عن هذه المعركة".