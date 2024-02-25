انت الأن تتابع خبر الضفة: اعتقالات ومداهمات .. وإغلاق حاجز الكونتينر .. فيديو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر الأحد، حملة دهم في أرجاء متفرقة من الضفة الغربية، واعتقلت عددًا من الفلسطينيين وسط اندلاع اشتباكات ومواجهات في عدة مناطق.

ففي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة ودهمت العديد من منازل الفلسطينيين في حي المساكن بالمنطقة الشرقية من مدينة نابلس، حيث تم الحاق أضرار بالمنازل المستهدفة خلال تفتيشها، بينما تم الاعتداء على قاطنيها واحتجاز بعضهم واجراء تحقيقات ميدانية معهم.

واعتقلت قوات الاحتلال الصحفي سامي الشامي والشاب فارس جمال ياسين عقب مداهمة منزليهما في بلدة عصيرة القبلية جنوب نابلس.

كما أفادت مصادر فلسطينية إغلاق الاحتلال لحاجز الكونتينر الذي يفصل جنوب الضفة الغربية عن وسطها، وأنّ آلاف المواطنين محتجزين على جانبي الحاجز.