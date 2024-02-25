انت الأن تتابع خبر مصادر عبرية تدّعي التقدم في موضوع الهدنة .. هذه بنودها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت هيئة البث في دولة الاحتلال، الأحد، إنّ "مجلس الحرب وافق على السماح لوفد إسرائيلي بالتوجه إلى قطر لمواصلة محادثات صفقة تبادل المحتجزين مع حركة حماس".

وأضافت الهيئة إنّ "المسؤولين الإسرائيليين يضعون جدولًا زمنيًا لتنفيذ الصفقة إذا ما سارت المفاوضات وفق ما هو مخطط له بعد اجتماع للمفاوضين والوسطاء في باريس، وصفه مسؤول إسرائيلي بأنه خلق أساسًا متينًا للتفاوض".

وتوقعت الهيئة نقلًا عن المسؤولين أن "يتم تنفيذ الاتفاق قبل حلول شهر رمضان، ليدخل حيز التنفيذ في العاشر من مارس.

ونقلت الهيئة في وقت سابق عن مصادر مطلعة على محادثات باريس قولها إنه "بحسب الإطار الجديد الذي صادق عليه مجلس الحرب، سيتوقف القتال ليوم واحد مقابل كل أسير يتم الإفراج عنه، بإجمالي نحو ستة أسابيع، حيث من المتوقع الإفراج عن 40 شخصًا".

كما سيتم الإفراج عن عشرة سجناء أمنيين فلسطينيين في إسرائيل مقابل الإفراج عن كل أسير لدى المقاومة. وستوافق دولة الاحتلال على أن يعود النازحون من جنوب قطاع غزة إلى منازلهم في شمال القطاع، وكذلك إعادة إعماره.

غير أنها نقلت في الوقت نفسه عن مسؤول أمني قوله إن الصفقة المحتملة لن تمنع تنفيذ عملية برية في رفح.