انت الأن تتابع خبر أرقام مروعة .. ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 29 ألف و692 شهيدا و69 ألف و879 مصابا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، بحسب وزارة الصحة في القطاع.

وأضافت الوزارة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 7 مجازر في القطاع راح ضحيتها 86 شهيدا و131 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية.

هذا واستهدفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي المناطق الشمالية بقطاع غزة.

بدورها، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بوقوع عشرات الإصابات جراء استهداف قوات الاحتلال الأهالي في شارع المستوصف بحي الزيتون جنوب مدينة غزة.