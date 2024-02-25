انت الأن تتابع خبر عشرات المستوطنين ينفذون جولات استفزازية بساحات الأقصى والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اقتحم 125 مستوطنا ساحات المسجد الأقصى صباح الأحد، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية، تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) -نقلا عن شهود عيان- بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى الأحد من جهة باب المغاربة.

هذا ونصبت قوات الاحتلال حاجزا، عند محيط باب الخليل، وفتشت المواطنين، ومنعتهم من الدخول للصلاة في المسجد الأقصى.

وفي سياق متصل، أكد رئيس لجنة الحريات في الداخل المحتل، الشيخ كمال الخطيب أن المسجد الأقصى المبارك للمسلمين وحدهم، وليس لغيرهم حق ولو في ذرة تراب واحدة فيه.

وقال الخطيب -في تصريح صحفي السبت-: إن شعبنا الذي يحب ويعشق الأقصى المبارك لن يتركه وحيدًا، وسيظل يشد الرحال إليه في كل العام عامة وفي رمضان خاصة".

وشدد على أن "المسجد الأقصى المبارك بكل مصلياته وكل حيطانه وكل ساحاته وكل حبة تراب ونسمة هواء فيه، وما تحت الأرض حتى الأراضين السابعة وما فوق الأرض حتى السماء السابعة، للمسلمين".