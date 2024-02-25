انت الأن تتابع خبر ​​​​​​​حصيلة جديدة لقتلى جنود الاحتلال في معارك غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي الأحد، بمقتل جندي من لواء غيفعاتي في معارك جنوب قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال، في بيان تحت بند سُمح بالنشر، أن الرقيب عيدو إيلي زريحين 20 عاما من القدس، مقاتل في دورية جفعات، قتل في معركة جنوب قطاع غزة.

وفي وقت سابق الاحد، أعلن جيش الاحتلال مقتل جندي وإصابة 3 بينهم ضابط في معارك جنوبي قطاع غزة.

وارتفعت حصيلة قتلى جيش الاحتلال إلى 579 منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، و240 منذ بدء العملية البرية في السابع والعشرين من تشرين الأول الماضي.

فيما أصيب 2,962 من جنود الاحتلال منذ بدء عدوان الاحتلال على غزة، وصف حالة 453 منهم بالخطرة، و 787 إصابة متوسطة، و1,722 إصابة طفيفة.