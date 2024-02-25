انت الأن تتابع خبر الجبهة اللبنانية تشتعل وبلدية كريات شمونة تطالب السكان بالمغادرة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن حزب الله اللبناني، استهداف مبنى يتمركز فيه جنود الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة المنارة، محققا فيها إصابة مباشرة، دون ذكر تفاصيل إضافية.

كما تم إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه موقع إسرائيلي في محيط مستوطنة المالكية.

ودوت صفارات الإنذار في موقعي ديشون والمالكية في الجليل الأعلى عند الحدود مع لبنان.

بدوره، دعا رئيس بلدية كريات شمونة التابعة للاحتلال السكان إلى المغادرة، وقال إن "حزب الله يتقدم بسرعة، ومن الخطر البقاء في المدينة".

وقالت الشرطة الإسرائيلية، الأحد، إن صواريخ سقطت في منطقة كريات شمونة "بشمال إسرائيل"، قرب الحدود اللبنانية، دون وقوع إصابات.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن طائراته شنت غارات على ما وصفه "بخلية مسلحين" وعلى مجمعين عسكريين لحزب الله في بليدا جنوبي لبنان.

هذا ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن وزير الدفاع يواف غالانت أن جيش الاحتلال يخطط لزيادة كثافة النيران ضد حزب الله.