انت الأن تتابع خبر مستشفى إسرائيلي يعلن استقبال حالات خطيرة بين الجنود والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أشار مستشفى سوروكا بالنقب جنوب فلسطين المحتلة، بأنه استقبل 10 إصابات من الجيش الإسرائيلي بينهم 4 في حالة خطيرة جراء المعارك في غزة.

من ناحية ثانية، قالت كتائب سرايا القدس، إنها قصفت بقذائف الهاون تجمعا لجنود وآليات الاحتلال في جنوب حي الزيتون بمدينة غزة.

وفي وقت سابق، أعلنت سرايا القدس قنص جندي إسرائيلي جنوب حي الزيتون بمدينة غزة.

كما قصفت بقذائف الهاون تمركزا لجنود الاحتلال في محيط بوابة أبو أبسل شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة.