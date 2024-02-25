انت الأن تتابع خبر نتنياهو يطالب بترحيل كبار الأسرى الفلسطينيين إلى قطر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وبخ رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رئيس الموساد دافيد برنياع بعد عودته من باريس، مطالباً بموقف إسرائيلي أكثر تشدّدا في المفاوضات، بحسب قناة "13" العبرية مساء الأحد.

وكان موقع "أكسيوس" قد أشار إلى أن الوفد الإسرائيلي الذي ضم رئيس الموساد والشين بيت ومخابرات الجيش الإسرائيلي، عاد إلى تل أبيب وسيقدم إحاطة لمجلس الوزراء الحربي.

بدورها أفادت القناة "12" بأن نتنياهو طلب نقل كبار الأسرى إلى قطر، بعد إطلاق سراحهم ضمن صفقة تبادل محتملة مع حركة حماس، بمزاعم قتل إسرائيليين.