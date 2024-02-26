انت الأن تتابع خبر قوات الاحتلال تجدد اقتحاماتها مناطق في الضفة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر الاثنين، بلدة سلواد شمالي مدينة رام الله في الضفة وداهمت منازل فيها.

كما اقتحمت القوات بلدة عربونة الواقعة شمالي شرق مدينة جنين، وقامت بإطلاق قنابل ضوئية أثناء اقتحامها للبلدة.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة بيت أمر شمال الخليل، ومدينة طولكرم.

واقتحمت أيضا المنطقة الغربية لمدينة نابلس بعدد كبير من الآليات، وتوغلت في شوارع المدينة وسيرت دوريات في عدة أحياء سكنية فيها، كما أرسلت قواتا إضافية لتعزيز تواجدها في المدينة.