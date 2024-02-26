انت الأن تتابع خبر الحكومة الفلسطينية تقدم استقالتها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إنه وضع استقالة الحكومة تحت تصرف الرئيس محمود عباس الثلاثاء الماضي، وتقدم بها خطيا اليوم.

وأضاف اشتية، في مستهل جلسة الحكومة الفلسطينية التي انعقدت الاثنين، بمدينة رام الله، إن هذا القرار يأتي في ظل ما يواجهه "شعبنا وقضيتنا الفلسطينية ونظامنا السياسي من هجمة شرسة وغير مسبوقة وإبادة جماعية ومحاولات التهجير القسري والتجويع في غزة وتكثيف الاستعمار وإرهاب المستعمرين والمستوطنين والاجتياحات المتكررة في القدس والضفة والمخيمات والقرى والمدن وإعادة احتلالها".

وتأتي الاستقالة بسبب الخنق المالي غير المسبوق ومحاولات تصفية وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين والتنصل من كل الاتفاقيات الموقعة والضم المتدرج للأراضي الفلسطينية والسعي لجعل السلطة الوطنية الفلسطينية سلطة إدارية أمنية بلا محتوى سياسي، وفقا لـ اشتية.