انت الأن تتابع خبر القسام توقع 15 جندياً إسرائيلياً بين قتيل وجريح والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت كتائب القسام، إنها فجرت عبوة بقوة من 15 جنديا إسرائيليا بمنزل في عبسان الكبيرة بخان يونس، مؤكدة ايقاع أفرادها بين قتيل وجريح.

كما أعلنت القسام تدمير دبابة إسرائيلية من نوع "ميركافا" بقذيفة "الياسين 105" في عبسان الكبيرة شرقي مدينة خان يونس.

بدورها، قالت سرايا القدس إنها تمكنت من قنص أحد جنود الاحتلال الإسرائيلي في محور التقدم شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة.

من ناحية ثانية، أسقط حزب الله اللبناني، طائرة مسيرة إسرائيلية في أجواء جنوب لبنان.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش يؤكد إسقاط حزب الله طائرة مسيرة إسرائيلية وسقوطها في الأراضي اللبنانية.

وفي وقت سابق، أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي باعتراض صاروخ أرض جو في مرج ابن عامر أطلق من لبنان، مشيرة إلى أن الصاروخ حاول اعتراض طائرة مسيرة إسرائيلية.