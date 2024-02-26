انت الأن تتابع خبر حركة فتح تكشف موقفها بعد استقالة الحكومة الفلسطينية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت حركة فتح موقفها بعد استقالة الحكومة الفلسطينية الاثنين.

وقال المتحدث باسم فتح، عبد الفتاح دولة، إن أي حكومة لن تستطيع القيام بدورها إذا استمر الحصار الإسرائيلي، مشددا على أن الحكومة المقبلة ستتألف من كفاءات وليست فصائلية.

وأوضح دولة، أن حكومة اشتيه عانت من الحصار المالي الإسرائيلي، مضيفاً أن الحركة تنتظر موقف عباس من قبول استقالة الحكومة الحالية.

وأكد أن المرحلة المقبلة صعبة وتتطلب وفاقا وطنيا لإغاثة قطاع غزة.

من جانبه، قال الناطق باسم حركة فتح حسين حمايل، الاثنين، إن الرئيس محمود عباس سيقبل استقالة حكومة محمد اشتية، التي أعلن عن تقديمها اليوم.

وأكد ان قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني؛ والحكومة الجديدة ستكون ممثلة لجميع المناطق الفلسطينية.

ولفت حمايل إلى أن الحكومة الحالية ستكون حكومة تصريف أعمال إلى حين الاتفاق بين فصائل العمل الوطني على أن تكون هناك حكومة تكنوقراط فلسطينية.

وأكد إن القانون الفلسطيني الأساسي يمنح الصلاحية لرئيس البلاد بتعيين حكومة فلسطينية حسب ما تقتضيه المصلحة العامة للشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن موضوع الفصائل وغيره هو من اختصاص الرئيس الفلسطيني، ومرجعية السلطة الوطنية الفلسطينية، منظمة التحرير الفلسطينية.

وتابع حمايل: "اليوم نتكلم عن غزة التي تحتاج إلى مليارات المليارات لإعادة إعمارها خلال سنوات".

وحول ضم الحكومة لوزراء من قطاع غزة قال حمايل: "قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني وهذه أرض فلسطين وهؤلاء أبناء الشعب الفلسطيني نعم ستكون ممثلة لكل مناطق الوطن الفلسطيني لكن الأهم في هذا الجانب كما أسلفت نحن نريد حكومة لا يكون مبرر لهذا الاحتلال لاحقا مهاجمتها تحت أي ذريعة من الذرائع وللأسف هذا الاحتلال يؤلف القصص ويعمل على حصار الشعب الفلسطيني وللأسف الشديد أكرر أن البعض مثل الولايات المتحدة يتبع أكاذيب ويتبع ما يقوله هذا الاحتلال".