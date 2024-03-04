انت الأن تتابع خبر الأمم المتحدة تبحث استخدام الفيتو ضد وقف إطلاق النار بغزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الاثنين اجتماعا بشأن استخدام الفيتو ضد مشروع قرار يطالب بالوقف الإنساني لإطلاق النار في غزة.

وكانت الولايات المتحدة استخدمت الفيتو في 20 شباط الماضي ضد مشروع قرار يطالب بوقف إنساني لإطلاق النار في قطاع غزة المحتل.

وفي شهر نيسان من عام 2020، تبنت الجمعية العامة إجراء يخولها أن تجتمع، تلقائيا، في غضون عشرة أيام، بعد استخدام أي من الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن (الفيتو)، حتى يتسنى لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التدقيق والتعليق على الفيتو.

وأعلنت 75 دولة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية، مشاركتها في الاجتماع عن طريق الإدلاء ببيانات .