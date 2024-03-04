انت الأن تتابع خبر استشهاد مسعفين بقصف الإحتلال لجنوب لبنان .. فيديو وصور والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تداول ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، مقطع فيديو ومجموعة من الصور لقصف الاحتلال الإسرائيلي لبلدة العيسة جنوب لبنان والذي أسفر عن استشهاد 3 مسعفين لبنانيين.وأعلنت غرفة عمليات الدفاع المدني في لبنان استشهاد 3 عناصر في بلدة العديسة الجنوبية، وهم: الشهيد المُسعف حسين محمد ابراهيم من بلدة العديسة، والشهيد المُسعف علي حسن سويدان من بلدة عدشيت القصير، والشهيد المُسعف عباس أحمد حجيج من بلدة عدشيت القصير.



واستهدف الاحتلال أيضا بغارتين محيط بلدتي مركبا والناقورة، وقصف محيط بلدتي حولا ومركبا بالقذائف الحارقة.



في ذات السياق، أعلن جيش الاحتلال أن طائراته شنت غارات على موقعين عسكريين لحزب الله في شيحين وعيتا الشعب بجنوب لبنان.



وتشهد الحدود اللبنانية الجنوبية توترات مع جيش الاحتلال منذ أن أطلقت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس عملية طوفان الأقصى ، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.