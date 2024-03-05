انت الأن تتابع خبر لابيد يدعو لإجراء انتخابات عاجلة: نتينياهو لم يعد مؤهلًا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، الاثنين، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "لم يعد مؤهلا لإدارة الدولة"، داعيا لإجراء الانتخابات بشكل "فوري".



وأضاف في منشور على منصة "اكس": "رئيس وزراء لم يعد مؤهلا لإدارة دولة. ومن أجل الأمن، ومن أجل النصر (في غزة)، نحتاج إلى انتخابات الآن".



وكان نتنياهو أكد مرارا في الأسابيع الأخيرة رفضه إجراء الانتخابات في ظل الحرب، بينما تطاله انتقادات محلية ودولية بشأن موقفه من استمرار الحرب بينما يتساقط المحتجزون الإسرائيليون قتلى في قطاع غزة دون مؤشرات واضحة عن اتفاق يضمن عودتهم.



وتابع لابيد: "قال نتنياهو هذا الأسبوع إن الانتخابات الآن هي حلم أعدائنا. عكس ذلك يا سيدي، إن حلم عدونا هو أن تستمر في الخدمة”.

واعتبر لابيد أن إسرائيل أمامها خياران “حكومة سيئة وخطيرة ومتفككة وسامة، أو انتخابات تؤدي إلى حكومة جيدة ستعيد الأمن لشعب إسرائيل".



وتابع: "ليس هناك ما يخيف (زعيم حماس في غزة يحيى) السنوار و(رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل) هنية أكثر من حقيقة أن تكون هناك حكومة إسرائيلية فعالة وآمنة وفاعلة" .