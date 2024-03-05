انت الأن تتابع خبر القسام توثق تصديها للإحتلال في تل الهوى .. فيديو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت كتائب القسام، مقطع فيديو يوثق مشاهد من تصدي مجاهديها لقوات الاحتلال المتوغلة على تخوم حي تل الهوا جنوب مدينة غزة.

وأعلنت القسام الذراع العسكري لحركة حماس، استيلاءها على طائرتين مسيرتين تتبعان لجيش الاحتلال الإسرائيلي، كانتا في مهمة استخباراتية بمنطقة المعسكر غرب خان يونس.



وقالت الكتائب في بيان لها مساء الإثنين، إنّ مجاهديها فجروا 4 دبابات اسرائيلية وجرافتين عسكريتين بقذائف الياسين 105 في حي الأمل بغزة.



كما استهدف المجاهدون قوة لجيش الاحتلال متحصنة في منزل بحي الأمل في غزة وأوقعت أفرادها بين قتيل وجريح



وأكدت أنّ المقاتلين قنصوا جنديين من مسافة صفر في ذات الحي فأرديا قتيلين.