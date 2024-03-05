انت الأن تتابع خبر حماس ترفض عرضًا إسرائيليًا .. تفاصيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفادت هيئة البث العبرية بأن حركة حماس رفضت عرض الوسطاء المتمثل بإطلاق عدد من المحتجزين في غزة، مقابل وقف إطلاق النار لبضعة أيام، وفقا تعبيرها.



وبحسب هيئة البث العبرية أن عرض الاحتلال جاء حتى "تبدي حماس جدية اهتمامها بإطلاق سراح الرهائن"، وفقا لما نشرت.



وقال موقع والا العبري، نقلا عن مسؤول في تل أبيب إن حركة المقاومة الاسلامية حماس أبدت استعدادها لتقديم تنازلات في أعداد المحتجزين، وذلك مقابل تنازل الاحتلال بإتاحة عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة.



وبحسب الموقع العبري، لم تتوقع تل أبيب أن حماس تولي أولوية كبيرة لعودة النازحين إلى شمالي قطاع غزة .