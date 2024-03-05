انت الأن تتابع خبر قصف عنيف على الحدود الفلسطينية مع لبنان .. فيديو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وسائل إعلام عبرية أن قصف كثيف استهدف شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة، فضلا عن سماع صافرات الإنذار في العديد من المستوطنات في الجليل الأعلى والغربي.

وقالت الوسائل الاعلامية أن صفارات الإنذار دوت في "15 بلدة بالجليل الغربي" من الأراضي الفلسطينية المحتلة، قرب الحدود مع لبنان.



كما تحدثت وسائل إعلام عبرية بصفارات الإنذار في مستوطنات بتست، شلومي، ليمان، حنيتا، متسوفه، افن مناحيم، أدميت، إيلون، غورين، زرعيت، يعرا، عرب العرامشة، ورأس الناقورة بالجليل الغربي.

هذا وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق مشاهد لرشقات صاروخية على الحدود مع لبنان.