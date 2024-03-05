انت الأن تتابع خبر وفاة موظف بالسفارة الأمريكية في القدس .. تفاصيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكدت السفارة الأمريكية في القدس المحتلة، الاثنين، وفاة موظف بالسفارة الأمريكية في القدس .



وأكد متحدث باسم الولايات المتحدة أن الموظف القتيل، وهو مواطن أمريكي، ليس السفير الأمريكي لدى إسرائيل.



وأكد متحدث باسم السفارة الوفاة في بيان مقتضب: "يمكننا أن نؤكد وفاة موظف أمريكي في السفارة الأمريكية في القدس". ليس لدينا مزيد من التفاصيل لمشاركتها.



وأضافوا أنه لا يوجد شك في وجود جريمة، وأن الحادث قيد التحقيق، لكنهم لم يكشفوا عن أي معلومات أخرى في الوقت الحالي.



وأفادت الصحفية ديمي رايدر من صحيفة The Lead أنه تم العثور على الدبلوماسي ميتاً في شقتهم.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس الاثنين، إن المزيد من المعلومات ستكون متاحة بمجرد إخطار أقرب أقرباء الموظف المتوفى.