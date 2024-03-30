لبنان تعتزم تقديم شكوى عاجلة ضد تل أبيب

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رياض - احمد صلاح - تعتزم لبنان تقديم شكوى عاجلة لمجلس الأمن الدولي ضد تل أبيب، بخصوص استهداف الاحتلال دورية لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان "يونيفيل" أسفر عن 4 جرحى، بحسب بيان وزارة الخارجية اللبنانية.



وأعربت الخارجية اللبنانية، في بيانها السبت، عن "استنكارها وإدانتها بأشد العبارات هذا الاعتداء المخالف للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".



وجاء في بيان الخارجية اللبنانية أن اعتداء الاحتلال على القوات الأممية (يأتي) في سياق سياسة إسرائيل المتعمدة في عدم احترام قرارات الشرعية الدولية وممثليها منذ العام 1948 وحتى اليوم".



فيما أعلنت بعثة اليونيفيل في لبنان إصابة 3 مراقبين عسكريين ومترجم جراء انفجار وقع قرب دوريتهم على الخط الأزرق جنوبي لبنان .