انت الأن تتابع خبر مرضى وطواقم طبية محاصرون في مستشفى الشفاء والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة أن 107 من المرضى المحاصرين في مستشفى الشفاء، من بينهم 30 من المرضى المقعدين، إلى جانب 60 من الطواقم الطبية، دون ماء و دون كهرباء و دون دواء.



وأكدت صحة غزة، في إفادة صحفية مقتضبة، أن الاحتلال وأد كل المحاولات لإجلاء هؤلاء المرضى من خلال المؤسسات الدولية.



وحذرت صحة غزة بأن حياة المرضى في خطر محدق، كما دعت إلى تحرك عاجل لإنقاذ أرواحهم.



في حين، يواصل الاحتلال عدوانه على غزة لليوم السادس والسبعين بعد المئة على التوالي، حيث ترتفع حصيلة العدوان إلى 32 ألفا و705 شهداء، فضلا عن إصابة 75 ألفا و190 شخصا منذ السابع من تشرين أول/ أكتوبر الماضي، وفقا للحصيلة اليومية الصادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة .