انت الأن تتابع خبر الاحتلال يعتقل الرئيس السابق لجامعة القدس والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفاد نادي الأسير الفلسطيني بأن قوات الاحتلال اعتقلت رئيس جامعة القدس المفتوحة سابقا الدكتور تيسير عبد الحميد يونس أبو ساكور في مدينة الخليل.



وأضاف نادي الأسير، في بيان مقتضب السبت، أن قوات الاحتلال اعتقلت أبو ساكور أثناء تواجده في أرضه في بلدة ترقوميا، بالخليل، بزعم أن الأرض تقع في منطقة عسكرية.



وأشار نادي الأسير إلى أن قوات الاحتلال نقلت أبو ساكور الى جهة مجهولة.



ويواصل الاحتلال شن حملات اعتقال بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي في الضفة الغربية، حيث بلغ عدد حالات الاعتقال في الضّفة أكثر من 7870، شملت ممن أعتقل وأبقى الاحتلال على اعتقاله، ومن أفرج عنه لاحقًا .