اغتيال شاعر عراقي شهير

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رياض - احمد صلاح - أقدم مسلحون على اغتيال الشاعر العراقي فلاح البدري في محافظة ذي قار جنوبي البلاد، وفقا لمصدر في وزارة الداخلية العراقية، الأحد.

وقال المصدر لـ (بترا) إن مسلحين يستقلون دراجة نارية فتحوا نيران اسلحتهم الرشاش صوب الشاعر العراقي في سوق شعبي وسط مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار جنوبي البلاد، ولاذوا بالفرار بعد ارتكابهم جريمة القتل إلى جهة مجهولة.

وفي منشور لأحد أقرباء الشاعر العراقي، أكد تعرض "عمه" للاغتيال على يد مسلحين في الناصرية.

وقال حساب باسم "حيدر هاشم" على فيسبوك "اغتيالات الناصرية لاتنتهي عمي الشاعر فلاح البدري في ذمة الله".

يشار إلى أن الشاعر العراقي البدري شارك في عام 2014 في البرنامج التلفزيوني المعروف "شاعر المليون" المتخصص في مسابقة الشعر النبطي في مدينة أبو ظبي.

والبدري ولد في محافظة ذي قار عام 1971، واشتهر بقصائده الوطنية والاجتماعية، وحظي بشعبية كبيرة في العراق وخارجه، وشارك في العديد من الفعاليات الشعرية، ونال العديد من الجوائز الأدبية.