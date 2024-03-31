انت الأن تتابع خبر قتل وتجويع المئات .. الاحتلال يرتكب جرائم مروعة بمجمع الشفاء والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، ان الاحتلال قتل أكثر من 400 شخص بمحيط مجمع الشفاء.

وأكد ان جيش الاحتلال ما زال يحتجز 107 مرضى داخل مجمع الشفاء في ظروف غير إنسانية، دون ماء ودواء وطعام وكهرباء، من بينهم 30 مريضاً مُقعداً وقرابة 60 من الطواقم الطبية.

وأشار إلى أن الاحتلال يمنع كل محاولات إجلاء هؤلاء المرضى من خلال المؤسسات الدولية، مما يضع حياتهم على المحك وفي خطر محدق.

وحمّل المكتب الإعلامي بغزة الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي المسؤولية نتيجة الانخراط بجريمة الإبادة والصمت تجاه هذه الجريمة.

الجدير بالذكر ان جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب على مدار 13 يوماً من اقتحام مجمع الشفاء الطبي جرائم تدمير وحرق واستهداف 1050 منزلاً وقتل أكثر من 400 فلسطيني واعتقال وتعذيب المئات من المرضى والنازحين والطواقم الطبية داخل وفي محيط مجمع الشفاء وفق ما ذكر المكتب الإعلامي الحكومي.