انت الأن تتابع خبر استئناف المفاوضات اليوم بشأن هدنة في غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكد مصدر أمني مصري استئناف محادثات الهدنة بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس الأحد في القاهرة، بحسب قناة القاهرة الإخبارية.

وتأتي هذه المفاوضات، في محاولة جديدة للتوصل إلى اتفاق بعد حرب استمرت لنحو ستة أشهر في قطاع غزة.

ونقل مسؤول إسرائيلي لوكالة رويترز أن إسرائيل سترسل وفدًا إلى القاهرة الأحد، بينما أفاد مسؤول من حماس بأن الحركة ستنتظر نتائج محادثات الوسطاء المصريين مع الجانب الإسرائيلي أولا.

وتشتد جهود التفاوض بين الاحتلال الإسرائيلي وحماس بوساطة قطر ومصر لتحقيق هدنة تستمر لستة أسابيع مقابل إطلاق سراح 40 محتجزًا من بين 130 لا يزالون محتجزين في غزة.

وتطالب حماس أيضًا بالسماح لمئات الآلاف من الفلسطينيين النازحين من غزة بالعودة إلى شمال القطاع، بينما تفتح إسرائيل الباب أمام عودة "بعض" النازحين فقط.