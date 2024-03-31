انت الأن تتابع خبر جيش الاحتلال يعتقل منفذ عملية الأغوار والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعد ملاحقته لمدة 3 أيام، اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي الرقيب محمد السعدي، منفذ عملية الأغوار التي أصيب فيها 3 مستوطنين جراء إطلاق نار على حافلة، في بلدة العوجا قضاء أريحا، بحسب وسائل إعلام عبرية.

وقال الإعلام العبري أن السعدي المنتسب للأمن الوطني الفلسطيني، سلم نفسه لقوات الجيش الإسرائيلي، حيث خاطب الجنود المتمركزين في منطقة العوجا صباح الأحد، وقال إنه نفذ عملية الأغوار، حيث من المنتظر تسليمه للتحقيق لدى جهاز الأمن العام "الشاباك".

ويبدو أن المسلح وصل إلى نفس المكان بدراجة كهربائية تم العثور عليها هناك، وكان مسلحا بسلاح طويل ويرتدي ملابس خضراء.

وصباح الخميس الماضي، أصيب 3 مستوطنين بجروح متفاوتة جراء علمية إطلاق نار نفذها فلسطيني في منطقة الأغوار، حيث استهدف حافلة ومركبات للمستوطنين وانسحب من المكان.