انت الأن تتابع خبر الاحتلال يتوقع أسبوع عاصف والشرطة ترفع حالة التأهب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يتوقع الإعلام العبري ان تشهد "إسرائيل" أسبوع عاصف من الاحتجاجات ضد حكومة نتنياهو، يمكن أن تصل إلى مطار بن غوريون.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن وزير الشتات عميحاي شيكلي تأكيده، أن الاحتجاجات في تل أبيب تعتبر هدية لحركة حماس وتضعف الجنود على الجبهة.

ورفعت الشرطة حالة التأهب استعدادا لمظاهرات عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة أمام الكنيست (البرلمان) في القدس المحتلة الليلة.

الجدير بالذكر ان شوارع "تل أبيب" وعدد من المدن شهدت ليلة السبت أحداثا دامية من المظاهرات والاعتقالات والاشتباكات العنيفة بين المتظاهرين والشرطة الإسرائيلية، جيث تجمع الآلاف أمام مقر وزارة الحرب في تل أبيب، للمطالبة بإبرام صفقة تبادل للإفراج عن المحتجزين، وإقالة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

ووصلت الشرطة بقوات معززة إلى المظاهرة، على صوت هتافات "العار" من المتظاهرين، وشرعوا في محاولة إبعاد المتظاهرين عن نقطة مركزية في طريق بيغن، بحسب وسائل إعلام عبرية.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" نقلا عن أهالي المحتجزين قولهم إن "نتنياهو يعرقل الوصول إلى صفقة تؤدي إلى الإفراج عن أبنائنا، مهددين باحراق اسرائيل اذا لم يتم تلبية مطالبهم.