"الأبراج في قلب العاصفة! ليلى عبد اللطيف تكشف عن توقعات مذهلة تتحدث عن ثروات وفرص ساحرة تنتظرها في المستقبل القريب... تفاصيل لا يمكنك تفويتها!"

انت الأن تتابع خبر ارتفاع عدد شهداء قطاع غزة إلى 32782 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت وزارة الصحة في غزة إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 8 مجازر ضد عائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 77 شهيداً، و 108 إصابات خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة في تقرير إحصائي يومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ177 على قطاع غزة، إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

وأكدت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي الى 32782 شهيدا و 75298 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.