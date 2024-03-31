انت الأن تتابع خبر غارة إسرائيلية على خيام النازحين بساحة مستشفى بدير البلح والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - افاد مصدر في غزة باستشهاد 4 أشخاص وإصابة 17 آخرين جراء استهداف خيام في ساحة مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وسط قطاع غزة.



وقال المكتب الإعلامي الحكومي في بيان له إن: "جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة جديدة بقصف عدة خيام للصحفيين والنازحين داخل أسوار مستشفى شهداء الأقصى بالمحافظة الوسطى في ذروة الحركة".



وفي وقت سابق، قصفت مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي المناطق الشرقية من حي الزيتون شرق مدينة غزة، كما أطلقت الطائرات النار تجاه المواطنين ومنازلهم شرق المدينة.



وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد أن سلاح الجو قصف نحو 80 هدفا في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.